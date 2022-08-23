Число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло почти в 2,4 раза
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Число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло почти в 2,4 раза

Число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло почти в 2,4 раза

В России за сутки доставили в больницу 4 063 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, — это почти в 2,4 раза выше по сравнению с предыдущим днем. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, рост числа госпитализаций больных с COVID-19 произошел в 76 регионах.

В восьми субъектах страны количество госпитализаций снизилось. Еще в одном регионе ситуация с госпитализациями осталась прежней.

По состоянию на 23 августа за сутки выявили 30 967 новых случаев COVID-19, при этом умерли 69 инфицированных.

Выздоровели за сутки 30 869 человек, что на 38,5% больше в сравнении с 22 августа.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 — 4 997 и 4 412 — выявлено в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее академик РАН Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил, что в центре разработали вакцину, рассчитанную на новый штамм коронавируса «дельта-омикрон». По его словам, в настоящий момент разработчики ждут появления регуляторных норм, которые позволят заменить антигенный состав препарата «Спутник V».

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По материалам: pnp.ru

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