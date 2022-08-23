Дана Борисова утопает в нищете
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Дана Борисова утопает в нищете

Дана Борисова утопает в нищете
Ведущая Дана Борисова не смогла позволить себе в отпуск. Светская львица не скрывает, что у нее финансовые проблемы: по словам эффектной блондинки, отец ее дочери Полины не платит алименты, так что ей приходится рассчитывать только на себя. В этом году Дане пришлось вообще отказаться от летнего отдыха. «Это первое лето, когда мы вообще никуда не поехали. Приостановились съемки, поэтому финансово было тяжело. У меня есть постоянная работа, но ее тоже заморозили, потому что я работаю в Федеральном агентстве новостей, но они перешли на новостной режим. А у меня была развлекательная программа. Первый раз в моей жизни такое — я до этого ни одного лета не пропускала», — призналась Борисова.
«Я считаю, что в этом не стыдно признаться, потому что большая часть людей в стране точно так же пострадали. Сумма, на которую мы можем рассчитывать с дочкой, это всего 350–400 тысяч за 2 недели. Плюс у нас же собачка, которую мы всегда с собой берем, она как член семьи, а далеко не все страны пускают с животными. Например, нельзя полететь на Мальдивы или в ЮАР. Но сейчас уже у меня возобновились съемки, поэтому мы поедем в октябре: купили уже билеты в Таиланд», — рассказала Дана изданию «МК».
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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