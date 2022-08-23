День 23 августа в истории

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)

День воинской славы РФ. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 трудных дней и ночей — с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Немецкое командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, нанести ряд мощных ударов, разгромив основные силы Красной Армии на центральном участке советско-германского фронта, вернуть себе стратегическую инициативу и изменить ход войны в свою пользу. Для этого была разработана военная операция под кодовым названием «Цитадель».

Для ее проведения были привлечены 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также большое число отдельных частей, входящих в 9-ю и 2-ю полевые армии группы армий «Центр», в 4-ю танковую армию и оперативную группу «Кемпф» группы армий «Юг». Их поддерживала авиация 4-го и 6-го воздушных флотов. Всего эта группировка насчитывала свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2000 самолетов.

К началу Курской битвы в составе советских Центрального, Воронежского и Степного фронтов насчитывалось свыше 1,9 миллиона человек, более 26 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, около 3 тысяч самолетов.

5 июля 1943 года немецкие войска начали, согласно плану операции «Цитадель», наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. Отразить наступление со стороны Орла должны были войска Центрального фронта, со стороны Белгорода — Воронежского фронта.

12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка произошло одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил. В боях с обеих сторон было задействовано около 1,2 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок. В ходе этого сражения гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, вклинившиеся в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование планировало окружить группировку противника. В боях за плацдарм, которые продолжались два дня, ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей. Немецкие войска отступили.

Развивая наступление, советским сухопутным войскам, которые поддерживались с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года удалось отбросить противника на 140-150 километров на запад и освободить Орел, Белгород и Харьков.

В Курской битве с обеих сторон принимали участие более 4 миллионов человек, было задействовано около 70 тысяч орудий и минометов, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов.

В ходе сражения немцы потеряли 30 дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск составили более 860 тысяч человек, 255 тысяч из них были убиты и пропали без вести.

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями.

Соотношение сил на фронте после Курской битвы резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 году.

Дата 23 августа выбрана в память о восстании рабов в Санто-Доминго (ныне Гаити и Доминиканская Республика) в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации рабства.

31 год назад (1991) в Москве был демонтирован памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади

Монумент основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР был воздвигнут по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова. Высота бронзовой скульптуры составляла 5,75 метра, вес — 11 тонн. Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года.

Во время Августовского путча протестующие на площади Дзержинского (ныне Лубянская площадь) против действий ГКЧП пытались снести памятник. Опасаясь, что манифестантам удастся столкнуть скульптуру с постамента и она повредит прилегающие к поверхности конструкции станции метро, Моссовет принял постановление о демонтаже памятника. В ночь на 23 августа 1991 года скульптура Дзержинского была снята с постамента и вывезена к Центральному дому художника, куда отвозили и другие памятники, снесенные во время массовых демонстраций в августе 1991 года.

В 1994 году бронзовый монумент первого чекиста был установлен в Парке искусств «Музеон» на Крымском валу.

78 лет назад (1944) была образована Псковская область

23 августа 1944 года указом президиума Верховного Совета СССР из Ленинградской области были выделены как самостоятельные административные единицы Псковская и Великолукская области (позднее она была упразднена, а часть ее районов присоединены к Псковской).

Регион расположен на северо-западе европейской части России и граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями. Государственная граница — с Эстонией, Латвией и Белоруссией. Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. По данным на 2022 год, здесь проживают более 613 тысяч человек.

83 года назад (1939) в Москве был подписан Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа

Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп.

Согласно договору, стороны обязывались «воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами». А также участники соглашения обязались не поддерживать коалиции других стран, чьи действия могут быть направлены против участников соглашения.

К пакту Молотова-Риббентропа прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Он предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей Польши и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши были отнесены в сферу интересов Германии.

После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года договор утратил свою силу.

87 лет назад (1935) было опубликовано решение СНК ССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами

Двуглавые орлы появились на шпилях башен Кремля в ХVII веке. Первый был водружен на Спасской башне в 1650-х годах. Позднее гербы были установлены на Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях.

Вопрос о замене «пережитков прошлого» на башнях Кремля на фигуры, которые будут символизировать новый период в жизни страны, неоднократно поднимался с 1917 года.

23 августа 1935 года Совет народных комиссаров и ЦК ВКП(б) приняли постановление о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. Четыре орла, находящиеся на башнях Кремля, и два орла со здания Исторического музея были демонтированы. Работы по проектированию и изготовлению новых символов проводил Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского.

В октябре 1935 года над Кремлем появились пятиконечные звезды. Они были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, знаки серпа и молота на них — из уральских камней-самоцветов.

109 лет назад (1913) в Копенгагене был открыт памятник Русалочке — героине сказки Ханса Кристиана Андерсена

Скульптура, ставшая символом датской столицы, разместилась на пристани Лангелиние.

Автор бронзовой статуи весом в 175 килограммов и высотой 125 сантиметров — скульптор Эдвард Эриксен. Она была создана по заказу крупного предпринимателя, владельца пивоваренного концерна Carlsberg и мецената Карла Якобсена. Он был настолько очарован балетом «Русалочка» в Датском Королевском театре, что попросил приму-балерину театра Эллен Прайс, исполняющую роль Русалочки, позировать для скульптуры. Однако балерина отказалась, и моделью стала жена скульптора Элине.

В сентябре 1912 года памятник впервые был показан публике, а 23 августа 1913 года Карл Якобсен передал Русалочку в дар городу, и она была установлена на свой постоянный постамент на набережной.

Ежегодно эту достопримечательность посещает около миллиона человек.