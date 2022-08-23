Девушка рисует забавные и самоироничные комиксы о знакомых всем ситуациях под девизом: «Во, блин, какая жиза!»

Дизайнерка из Москвы с необычным псевдонимом Саша Лимонъ знает, как любую грустную ситуацию из жизни превратить в смешной комикс. Девушка зарисовывает забавные жизненные ситуации в виде комиксов и делится ими в своём паблике во «ВКонтакте». Саша выполняет свою работу настолько хорошо, что на сегодняшний день художница может похвастаться немалой армией своих фанатов — 110 тысяч человек! Предлагаем и вам присоединиться к этим людям и взглянуть на творчество Саши, в юмористических зарисовках которой узнать себя не составит великого труда!

Всё очень просто

Свой тернистый путь художница Саша начала в 16 лет, когда захотела поступить в университет и получить высшее художественное образование. Годы упорного труда и вера близких в её успех дали свой результат. Саша закончила университет по специальности «Графический дизайн», хотя это требовало немалых усилий.

Обман зрения

Внеплановая уборка квартиры — лучшее решение в любой ситуации

С 19 лет юная, но талантливая художница уже начала самостоятельно зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом. Сама Саша не любит называть себя «художницей». Она — графическая дизайнерка.

«Полезный перекус»

Хобби по жизни каждого человека

Графическая дизайнерка ломает общественные стереотипы о женском юморе. Саша с уверенностью заявляет, что девушка тоже умеет шутить да ещё как! Как правило, 90% пикчеров — именно женщины.

Душераздирающая история одной линзы

Я у мамы садовод

Необычный и уникальный стиль комиксов пришёл сам по себе. Саша Лимонъ ничего не делала для того, чтобы специально выработать свой узнаваемый почерк.

Идеальный выходной

Истинные эмоции спрятаны глубоко внутри

Почти все комиксы девушки о ней самой и её жизни, в которой происходят самые разные казусы, как и у любого человека. За этот простой и жизненный юмор многим и полюбились работы Саши!

Неутолимое желание постричься покороче

Вечные проблемы людей, которые не выглядят на свой возраст

Здоровый сон

Плывём по течению

Но как и в любой другой сфере деятельности не обходится без хейтеров. Каково отношение Саши к таким людям? Спокойное. Ведь иллюстраторка понимает, что невозможно всем нравится, и это нормально.

Маленькие и аккуратные стрелочки

Надо будет как-нибудь увидеться…

Как меня вообще зовут?

А тут можно посмотреть больше работ Саши Лимонъ, в каждой из которых есть своя изюминка!

Кстати, её паблик во «ВKонтакте» 4 раза получал интернет-премию «Прометей», что является очень хорошим результатом для авторских сообществ этой социальной сети.