Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»

Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»

Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»

Вот уже несколько месяцев артист состоит в отношениях с телеведущей Ольгой Сан. Влюбленные часто делятся подробностями интимной жизни. Так, Ольга утверждает, что очень активна в постели.


За плечами Ольги уже были серьезные отношения, итогом которых стало рождение дочери. Пока блондинка не готова ко второму ребенку и предпочитает наслаждаться романом с Прохором.

«Высокая сексуальность досталась мне генетически. Мой папа — сексуально активный человек. У него было пять браков. Я вся в него и могу назвать себя гуру секса. Хожу на курсы эротраверса. Дома у меня два ящика, наполненных интимными нарядами, и столько же с эротическими игрушками. Очень люблю различные масочки, сеточки.

Люблю, чтобы меня привязывали к кроватке и стегали плетью. Могу, конечно, и сама отстегать. Также хожу на стрип-дэнс, умею красиво станцевать на шесте. Знаю разные техники доведения мужчины до оргазма. Во время игрищ использую либо духи с феромонами, либо хорошие эфирные масла», — признается 36-летняя телеведущая.

Шаляпина, конечно, радует изобретательность любимой в интимной жизни, но иногда он, по признанию Ольги, бывает удивлен ее постельными умениями.

«Прохор не всегда рад моей высокой сексуальной активности. Бывает, во время интима он периодически от меня отскакивает. Когда мне не хватает Прохора в постели, мне приходится использовать интимные игрушки. Но в то же время, когда мы находимся с ним вне дома, он меня очень сильно ревнует. Старается все время схватить меня и убежать со мной в норку, спрятать от других», — отметила Ольга Сан в откровенном разговоре с Prozvezd.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума
Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума
Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки
Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже
Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»
Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от
Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес вокруг России
Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (16 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (16 фото)
Цене на газ в ЕС предсказали рост до 4000 тысяч долларов в сентябре
Цене на газ в ЕС предсказали рост до 4000 тысяч долларов в сентябре
СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж
СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж
Ирина Пегова поделилась на отдыхе пикантным фото с обнаженными бедрами
Ирина Пегова поделилась на отдыхе пикантным фото с обнаженными бедрами
Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на работу
Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на
Саша Савельева поделилась редкими фото с подросшим сыном, побывавшим на ферме
Саша Савельева поделилась редкими фото с подросшим сыном, побывавшим
Тине Канделаке присылают угрозы
Тине Канделаке присылают угрозы

Топ на сегодня

Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Что такое точность?
Что такое точность?
Раскрыты сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Раскрыты сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
Цена биткоина упала ниже $22 000
Цена биткоина упала ниже $22 000

Еще по теме

Прохор Шаляпин не может удовлетворить молодую любовницу в постели
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина стала мамой
8 шагов, после которых я соглашусь с тобой переспать
Маше Кохно сложно поверить в предательство Майи Донцовой