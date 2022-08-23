Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»

Вот уже несколько месяцев артист состоит в отношениях с телеведущей Ольгой Сан. Влюбленные часто делятся подробностями интимной жизни. Так, Ольга утверждает, что очень активна в постели.

За плечами Ольги уже были серьезные отношения, итогом которых стало рождение дочери. Пока блондинка не готова ко второму ребенку и предпочитает наслаждаться романом с Прохором.

«Высокая сексуальность досталась мне генетически. Мой папа — сексуально активный человек. У него было пять браков. Я вся в него и могу назвать себя гуру секса. Хожу на курсы эротраверса. Дома у меня два ящика, наполненных интимными нарядами, и столько же с эротическими игрушками. Очень люблю различные масочки, сеточки.

Люблю, чтобы меня привязывали к кроватке и стегали плетью. Могу, конечно, и сама отстегать. Также хожу на стрип-дэнс, умею красиво станцевать на шесте. Знаю разные техники доведения мужчины до оргазма. Во время игрищ использую либо духи с феромонами, либо хорошие эфирные масла», — признается 36-летняя телеведущая.

Шаляпина, конечно, радует изобретательность любимой в интимной жизни, но иногда он, по признанию Ольги, бывает удивлен ее постельными умениями.

«Прохор не всегда рад моей высокой сексуальной активности. Бывает, во время интима он периодически от меня отскакивает. Когда мне не хватает Прохора в постели, мне приходится использовать интимные игрушки. Но в то же время, когда мы находимся с ним вне дома, он меня очень сильно ревнует. Старается все время схватить меня и убежать со мной в норку, спрятать от других», — отметила Ольга Сан в откровенном разговоре с Prozvezd.