Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на Xbox Series X | S
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Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на Xbox Series X | S

Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на Xbox Series X | S


Журналисты вчера опубликовали свои рецензии на Saints Row, выставив игре далеко не самые высокие оценки. На Opencritic оценка игры находится на уровне около 65 баллов из 100, а акции Embracer Group, которые выпускают проект, заметно рухнули после выхода обзоров.

Игра Saints Row разочаровала критиков не только с точки зрения геймплея, но и с точки зрения технического исполнения. Эксперты из Digital Foundry опубликовали свой обзор, сравнив работу Saints Row на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5:



Игра Saints Row на Xbox Series X и Playstation 5 графически выглядит примерно идентично.



На Xbox Series X и Playstation 5 проект имеет 5 режимов работы: 2 режима при 1080p (с RTAO и без), 2 режима при 1440p (с RTAO и без) и еще режим при 4K с трассировкой лучей.



Динамическое разрешение не используется, но частота кадров разблокирована.



Стабильно играть в 60 FPS на мощных консолях можно только при 1080p. В режиме 4K игра работает при 25-30 FPS.



На Xbox Series S только один графический режим: 1080p при 60 FPS, который работает при частоте кадров в 40-45 FPS.



В целом в игре немало огрехов, особенно связанных с анимацией.

Digital Foundry отмечают, что с точки зрения используемых технологий игра Saints Row довольно инновационна. Но оптимизация проекта с технической точки зрения далека от идеалов. Однако, как отмечают авторы видео, большинство проблем реально исправить патчами.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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