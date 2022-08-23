«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде
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«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде

«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде


Hbit Technologies, дочерняя компания биткоин-биржи Huobi, получила лицензию от FINTRAC на оказание финансовых услуг в Канаде.



Hbit входит в структуру брокерского подразделения Huobi Tech Brokerage.  


С лицензией MSB компания может заниматься регулируемой деятельностью по операциям с иностранными валютами и цифровыми активами в стране.


В Huobi отметили быстрое развитие криптовалютного рынка в Северной Америке. Регион занимает важное место в "глобальном ландшафте" индустрии и демонстрирует лидерство в вопросах регулирования, добавили в компании.


Несколько недель назад "дочка" Huobi получила лицензию MSB от FinCEN в США и теперь продолжила расширение бизнеса на континенте, говорится в пресс-релизе.


Согласно заявлению, Huobi Tech запущена в начале 2022 года. Объем внебиржевой торговли через подразделение с момента запуска превысил $800 млн.


"В своем росте Huobi Tech всегда отдавала приоритет концепциям “безопасности” и “комплаенса”. В будущем Huobi Tech продолжит расширять свой международный бизнес в сфере цифровых активов", — заявили в компании.


Напомним, в июне Huobi получила разрешение на работу в Новой Зеландии и временное одобрение от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая.


С ноября 2021 года одна из дочерних структур биржи является обладателем лицензии на спотовую торговлю криптовалютами в Гибралтаре.

# Экономика huobi, канада, лицензии, новости
По материалам: ForkLog

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