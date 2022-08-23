ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки

Вадим Карасев

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) продолжает работу с искусственным интеллектом для автоматической классификации заявок по международной патентной классификации.

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на главу ведомства Григория Ивлиева.

"Также ведомство продолжит модернизацию систем ведения делопроизводства по евразийским заявкам и патентам на изобретения и промышленные образцы, развитие средств электронного взаимодействия с заявителями, расширение Фармреестра ЕАПВ за счет национальных патентов, развитие Евразийской патентно-информационной системы (ЕАПАТИС)", — добавил Ивлиев на региональном семинаре "Формирование евразийского патентно-информационного пространства: опыт и перспективы".

Как отметил глава ЕАПВ, цифровизация в области интеллектуальной собственности стала общемировым трендом, которому следует евразийское ведомство. Во многом этому способствовала пандемия COVID-19.

"Для евразийского региона такой обмен особенно важен. Причины не только в традициях тесного многолетнего взаимодействия между ведомствами. В евразийском регионе сформировано общее патентное пространство. Значит, мы обязаны обеспечить заявителям максимально возможный уровень гармонизации подходов, сопряжения систем, обмена данными и информацией", — подчеркнул Ивлиев.