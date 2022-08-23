Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину

Вадим Карасев

Регулятор Евросоюза позволил уполномоченному российскому банку проводить платежи за транзит российской нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года".

О каком именно банке идет речь, Демин не сказал.

В начале августа советник президента "Транснефти" объявил, что "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты. Однако при последней попытке осуществления платежа за транзит деньги возвратились на счет ПАО "Транснефть".

"Транснефть" направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".