Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину
Регулятор Евросоюза позволил уполномоченному российскому банку проводить платежи за транзит российской нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
О каком именно банке идет речь, Демин не сказал.
В начале августа советник президента "Транснефти" объявил, что "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты. Однако при последней попытке осуществления платежа за транзит деньги возвратились на счет ПАО "Транснефть".
"Транснефть" направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".