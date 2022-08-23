Фото с Gamescom подтвердили выход 2 игр в Game Pass в день релиза
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Фото с Gamescom подтвердили выход 2 игр в Game Pass в день релиза

Фото с Gamescom подтвердили выход 2 игр в Game Pass в день релиза


Сегодня стартует Gamescom, и подразделение Xbox оборудует в рамках мероприятия свою игровую зону. Посетители немецкой игровой выставки смогут сыграть на стендах Xbox в различные проекты, о чем Microsoft сообщала ранее.

Аарон Гринберг, руководитель отдела маркетинга Xbox, опубликовал в социальных сетях первые фотографии стендов Xbox на Gamescom. На этих фотографиях есть подтверждение, что две игры добавят в подписку Game Pass, которые на данный момент официально для нее не заявлены. Это проекты Lies of P и You Suck at Parking.


Отметим, что ранее о выходе этих двух игр в Game Pass появлялись слухи.

Lies of P


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Lies of P — ожидаемая игра в стиле Souls-проектов, которая предлагает мрачное переосмысление истории Пиноккио.

You Suck at Parking


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You Suck at Parking — игра-гонка, в которой перед игроками ставится довольно простая, на первый взгляд, задача — остановиться и припарковаться.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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