Француз смешивает фотографии разных знаменитостей и делает из них новую звезду, смутно похожую на обоих

Наш любимый художник Бенджи продолжает заниматься бесшовным склеиванием пар известных людей таким образом, что в итоге из них получается некая третья гибридная знаменитость. В новой порции коллажей в основном представлены актёры и актрисы, многие из которых так или иначе связаны друг с другом.

Мы, конечно, подпишем всех звёзд, но вы можете попытаться угадать, кто замешан в каждом из получившихся гибридов. У вас наверняка получится!

Генри Кавилл и Энтони Старр

Можно сказать, два исполнителя роли Супермена. Только вот Старр сыграл злого супергероя Хоумлендера из сериала «Пацаны».

Марго Робби и Флоренс Пью

Эмма Томпсон и Джоди Фостер

Орландо Блум и Крис Эванс

Сэди Синк и Алексис Бледел

На всякий случай, напомним вам, что Сэди Синк известна миру по роли в сериале «Очень странные дела», а Алексис Бледел вы могли видеть в «Городе грехов» и в сериале «Рассказ служанки».

Кстати, несмотря на практически одинаково юную внешность актрис, Сэди младше Алексис на 20 лет. Актрисам, соответственно, 20 и 40 лет.

Леди Гага и Марго Робби

Будущая и бывшая исполнительницы роли Харли Квинн. Если вы вдруг не слышали, Гага сыграет в предстоящем сиквеле фильма «Джокер», который станет мюзиклом. Как думаете, сможет ли певица сыграть роль этой комиксовой оторвы лучше Робби?

Кристен Стюарт и Натали Портман

Джонни Депп и Мадс Микельсон

Два исполнителя роли Геллерта Гриндевальда.

Уже успели посмотреть фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»? Как вам?

Юэн Макгрегор и Джеймс Макэвой

Здесь автор коллажей всё-таки оставил шов, разделяющий фото, чтобы подчеркнуть, как же всё-таки похожи два этих шотландца.

Элвис Пресли и Остин Батлер

Остин Батлер — актёр, сыгравший знаменитого музыканта в фильме «Элвис» 2022 года. Опять же, если вы успели посмотреть — делитесь мнением!

Том Холланд и Тоби Магуайр

Два исполнителя роли человека-паука для более младшего и более старшего поколений зрителей.

Ну и треш-контент: Райан Гослинг и Элен Дедженерес

Основа фото взята из кадра грядущего фильма с Гослингом и Марго Робби «Барби», где актёр сыграет кукольного Кена.

Вам мало? Тогда заходите в наш предыдущий пост с работами Бенджи!