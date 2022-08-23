Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге
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Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге

Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге
Артист Гарик Харламов взялся за новый бизнес. Шоумен Гарик Харламов откроет в Екатеринбурге ресторан быстрого питания, где будет продавать свои знаменитые хот-доги. Как отметили представители Гарика Харламова, сейчас идет активный набор людей в ресторан.
Требуется повар с зарплатой в 30 тысяч рублей, менеджер ресторана быстрого питания. Ему готовы платить 50 тысяч рублей. Старший повар будет получать 50-55 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Напомним, что Гарик Харламов — одна из главных звезд шоу «Камеди Клаб». Проект пока не выходит в эфир из-за событий, происходящих в мире.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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