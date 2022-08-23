«Газпром» дал «Молдовагазу» отсрочку по оплате газа за август
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«Газпром» дал «Молдовагазу» отсрочку по оплате газа за август

«Газпром» дал «Молдовагазу» отсрочку по оплате газа за август

Компания «Молдовагаз» не внесла аванс за газ за август, тем самым не выполнив контрактные обязательства перед «Газпромом», сообщила российская компания в своем Telegram-канале.

Несмотря на это, «Газпром» решил в исключительном порядке согласиться с просьбой молдавской компании о переносе срока оплаты аванса до 1 сентября 2022 года, отмечается в сообщении.

Ранее о необходимости отсрочить дату платежа заявлял глава молдавской газовой компании Вадим Чебан. По его словам, «Молдовагаз» не успевает погасить долги из-за решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) по тарифам. Регулятор повысил цены для потребителей с 18,62 до 22,99 лея, хотя «Молдовагаз» просила увеличить тарифы еще больше.

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По материалам: pnp.ru

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