«Газпром» дал «Молдовагазу» отсрочку по оплате газа за август

Компания «Молдовагаз» не внесла аванс за газ за август, тем самым не выполнив контрактные обязательства перед «Газпромом», сообщила российская компания в своем Telegram-канале.

Несмотря на это, «Газпром» решил в исключительном порядке согласиться с просьбой молдавской компании о переносе срока оплаты аванса до 1 сентября 2022 года, отмечается в сообщении.

Ранее о необходимости отсрочить дату платежа заявлял глава молдавской газовой компании Вадим Чебан. По его словам, «Молдовагаз» не успевает погасить долги из-за решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) по тарифам. Регулятор повысил цены для потребителей с 18,62 до 22,99 лея, хотя «Молдовагаз» просила увеличить тарифы еще больше.