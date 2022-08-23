Гороскоп здоровья на 24 августа 2022 года: что следует знать, чтобы поддержать свой организм

Некоторые представители знаков зодиака 24 августа 2022 года смогут оставаться бодрыми на протяжении всего дня. Главное, слушать свой организм и давать ему то, что он требует. Если есть желание отдохнуть, стоит остаться дома и прочитать книгу. Если же переполняет энергия, пора заняться спортом.

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Овен

Овнам рекомендуется 24 августа больше помалкивать. Петь и громко общаться и вовсе запрещается. Астрологи рекомендуют знаку беречь голосовые связки, поскольку в данный момент они очень уязвимы.





Лев

Львам хорошо 24 августа устроить разгрузочный день и заняться чисткой кишечника. Что касается приема лекарственных аппаратов, то нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Стрелец

Недостаточная активность может плохо сказаться на здоровье Стрельца. Нужно постараться пройти хоть пару километров. Вообще желательно день провести на свежем воздухе.

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Телец

У Тельцов 24 августа может наблюдаться небольшое головокружение, которое вызвано сильным переутомлением. Но если головокружение не проходит длительное время, следует обратиться к специалисту.

Дева

Чем приветливее Дева будет с окружающими людьми, тем они будут ласковее. Это очень важно, ведь психологическое здоровье влияет на общее самочувствие.

Козерог

Если Козерогу казалось, что его силы на исходе, то 24 августа откроется второе дыхание. Все у знака получится, если правильно расставить приоритеты. Это поможет улучшить состояние здоровья.

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Близнецы

Близнецам 24 августа не рекомендуется увлекаться полусырым мясом и жареным. Овощи стоит хорошо мыть. Организм ослаблен, им легко могут завладеть паразиты, поэтому стоит позаботиться о профилактике гельминтоза.

Весы

Весам астрологи рекомендуют гнать от себя все негативные мысли. Нужно настроить свое мышление на позитив, а спорт поможет улучшить самочувствие.

Водолей

Водолей 24 августа будет чувствовать усталость, несмотря на то, что работы не так много. Рекомендуется хорошо отдохнуть и набраться сил для будущих проектов.

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Рак

Раку 24 августа разрешается съесть немного острого, но сильно увлекаться такой пищей нельзя. Хорошо вообще в этот день побаловать себя кулинарными изысками.

Скорпион

Скорпиону пару часов ностальгии пойдут на пользу. Это же поможет расслабиться и раскрыть потайные энергетические ресурсы, которые хорошо направить на восстановление здоровья.

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам обратиться к эфирным маслам, которые позволят оздоровить желудочно-кишечный тракт. Особенно стоит уделить внимание корице и ванили.