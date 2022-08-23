"Грозят пятью годами тюрьмы": Гогену Солнцеву начали угрожать после его песни о Пугачевой
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"Грозят пятью годами тюрьмы": Гогену Солнцеву начали угрожать после его песни о Пугачевой

"Грозят пятью годами тюрьмы": Гогену Солнцеву начали угрожать после его песни о Пугачевой

41-летний модель и блогер Гоген Солнцев решил стать еще и музыкантом. И направление он придумал под стать своим любовным увлечениям. Дело в том, что Гоген любит дам в возрасте, так что им он и решил посвящать песни.

На свой первый хит Солнцева вдохновила Алла Пугачева, несмотря на то, что она замужем за Максимом Галкиным. Он назвал песню "Аллусик, ты — мой пупсик", но он еще не знал, что это может принести ему проблемы.


Параллельно он снял первый выпуск передачи "Школа кринжа", где выступил ведущим. После этого Гогену начали названивать с угрозами неизвестные. В интервью изданию Prozvezd шоумен рассказал, что это может быть и из-за выпуска.

Так вот мне сразу после этого позвонили представители какой-то религиозно-православной организации и сказали, что написали на меня заявление в прокуратуру. Мол, в этом выпуске я оскорбил чувства верующих. <...> Мне грозят пятью годами тюрьмы.

Однако блогер считает, что повод для обвинений слишком раздут, ведь все приглашенные на передачу участники ничего не делали против своей воли. Кроме того, он вовсе не собирался окрашивать выпуск каким-либо религиозным контекстом. Версия с защитниками Аллы Пугачевой Гогену тоже кажется логичной.

Может, это и с ее стороны идет. У нее всегда же было много нездоровых фанатов. Может, они теперь решили меня кошмарить! Мне уже пишут: "Как ты мог ее назвать »Аллусик — пупсик? Она же — Алла Борисовна!" В общем, чушь несусветная!

Солнцев решил променять Пугачеву на другую пожилую артистку

Алла Борисовна оказалась безынициативна и не стала петь с Гогеном дуэтом, а тут еще и оскорбления какие-то начались, и обвинения. В общем, блогер решил не страдать от безответной любви и выбрал себе другую музу. Ею стала певица Любовь Успенская.

"На Аллусике свет клином не сошелся! Если она откажется, то поменяю имя на Любоньку и отправлю Успенской", — заявил новоиспеченный певец.

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По материалам: uposters.ru

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