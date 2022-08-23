"Грозят пятью годами тюрьмы": Гогену Солнцеву начали угрожать после его песни о Пугачевой
41-летний модель и блогер Гоген Солнцев решил стать еще и музыкантом. И направление он придумал под стать своим любовным увлечениям. Дело в том, что Гоген любит дам в возрасте, так что им он и решил посвящать песни.
На свой первый хит Солнцева вдохновила Алла Пугачева, несмотря на то, что она замужем за Максимом Галкиным. Он назвал песню "Аллусик, ты — мой пупсик", но он еще не знал, что это может принести ему проблемы.
Параллельно он снял первый выпуск передачи "Школа кринжа", где выступил ведущим. После этого Гогену начали названивать с угрозами неизвестные. В интервью изданию Prozvezd шоумен рассказал, что это может быть и из-за выпуска.
Однако блогер считает, что повод для обвинений слишком раздут, ведь все приглашенные на передачу участники ничего не делали против своей воли. Кроме того, он вовсе не собирался окрашивать выпуск каким-либо религиозным контекстом. Версия с защитниками Аллы Пугачевой Гогену тоже кажется логичной.
Солнцев решил променять Пугачеву на другую пожилую артистку
Алла Борисовна оказалась безынициативна и не стала петь с Гогеном дуэтом, а тут еще и оскорбления какие-то начались, и обвинения. В общем, блогер решил не страдать от безответной любви и выбрал себе другую музу. Ею стала певица Любовь Успенская.
"На Аллусике свет клином не сошелся! Если она откажется, то поменяю имя на Любоньку и отправлю Успенской", — заявил новоиспеченный певец.