Губернатор Севастополя сообщил о гибели матроса Вейнбергера на Украине

Старший матрос Александр Вейнбергер погиб во время специальной военной операции, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Прощание с матросом состоялось 23 августа в Севастополе, в котором он проживал.

Вейнбергер родился в подмосковном Можайске, в 2010 году начал служить на Черноморском флоте, участвовал в военной операции в Сирии. Служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления зенитной артиллерийской батареи 22 армейского корпуса Южного военного округа.

В августе стало известно о гибели в ДНР зампреда Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова при обстреле. Он уехал на Донбасс в начале июля с волонтерской миссией.