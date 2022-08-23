Губернатор Севастополя сообщил о гибели матроса Вейнбергера на Украине
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Губернатор Севастополя сообщил о гибели матроса Вейнбергера на Украине

Губернатор Севастополя сообщил о гибели матроса Вейнбергера на Украине

Старший матрос Александр Вейнбергер погиб во время специальной военной операции, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Прощание с матросом состоялось 23 августа в Севастополе, в котором он проживал.

Вейнбергер родился в подмосковном Можайске, в 2010 году начал служить на Черноморском флоте, участвовал в военной операции в Сирии. Служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления зенитной артиллерийской батареи 22 армейского корпуса Южного военного округа.

В августе стало известно о гибели в ДНР зампреда Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова при обстреле. Он уехал на Донбасс в начале июля с волонтерской миссией.

 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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