Хакеры использовали дипфейк для мошенничества с листингом на Binance
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Хакеры использовали дипфейк для мошенничества с листингом на Binance

Хакеры использовали дипфейк для мошенничества с листингом на Binance


Группа хакеров выдала себя за CCO Binance Патрика Хиллманна в серии видеозвонков с представителями криптовалютных проектов, которым пообещала за вознаграждение содействовать в листинге на бирже.


Созвоны с использованием дипфейка топ-менеджера проходили в Zoom. Схему раскрыли, когда криптопроекты связались непосредственно с Хиллманном, чтобы поблагодарить его за “помощь”.


Данные: Binance Blog.

CCO Binance не уточнил, какие криптопроекты подверглись атаке и какой материальный ущерб им нанесли действия хакеров.


Он также подчеркнул, что процесс листинга на бирже не включает третьих лиц, а заявки принимаются только через специальную форму на официальном сайте.


Напомним, в мае в Twitter распространился дипфейк Илона Маска, в котором тот «призывал инвестировать» в скам-проект.

# Экономика binance, дипфейки, листинг, мошенничество, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

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