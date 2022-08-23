Хакеры использовали дипфейк для мошенничества с листингом на Binance

Группа хакеров выдала себя за CCO Binance Патрика Хиллманна в серии видеозвонков с представителями криптовалютных проектов, которым пообещала за вознаграждение содействовать в листинге на бирже.

Созвоны с использованием дипфейка топ-менеджера проходили в Zoom. Схему раскрыли, когда криптопроекты связались непосредственно с Хиллманном, чтобы поблагодарить его за “помощь”.

Данные: Binance Blog.

CCO Binance не уточнил, какие криптопроекты подверглись атаке и какой материальный ущерб им нанесли действия хакеров.

Он также подчеркнул, что процесс листинга на бирже не включает третьих лиц, а заявки принимаются только через специальную форму на официальном сайте.

Напомним, в мае в Twitter распространился дипфейк Илона Маска, в котором тот «призывал инвестировать» в скам-проект.