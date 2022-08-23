Вадим Карасев

Илон Маск просил суд отклонить иск Twitter из-за отсутствия доказательствСюжетМасочный режим:

Основатель компании Tesla Илон Маск попросил суд отклонить иск соцсети Twitter в свой адрес. Об этом сообщает Bloomberg.

Адвокаты Маска утверждают, что иск ошибочен, поскольку в нем миллиардер рассматривается как «лицо, контролирующее Twitter». Юристы считают, что соцсеть требует возмещения «чисто гипотетических» убытков всех инвесторов. «Маск владеет менее чем 10 процентами Twitter, не входит в руководство и не имеет влияния, что едва ли указывает на контроль над руководством Twitter», — передает агентство заявление представителей Маска к суду.

25 апреля Маск заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. Маск заявил о нарушениях компанией положений соглашения, в частности, социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

После этого руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки. Маска обвинили в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.