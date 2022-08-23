Информация о блокировке органов из-за вакцин оказалась недостоверной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Информация о блокировке органов из-за вакцин оказалась недостоверной

Информация о блокировке органов из-за вакцин оказалась недостовернойИнформация о блокировке вакцинами гипофиза и сердца оказалась недостоверной

Информация о блокировке вакцинами гипофиза, эпифиза, сердца и других органов оказалась недостоверной.

В декабре 2021 года в анонимном блоге digitall_angell на сайте LifeJournal появилась публикация о вреде вакцинации. Автор предлагает читателям «новый взгляд на историю, медицину, "других" и возможности Матрицы». Аккаунт был создан в мае 2011 года и активно продвигает курсы «медитации по исцелению, восстановлению природных способностей и памяти иных жизней» от «Метаискры».

В публикации, сообщающей о блокировке вакцинами гипофиза, эпифиза, сердца и других органов, подчеркивается, что подобные выводы сделаны на основе информации, полученной «разными специалистами через сеансы ведомой медитации и ясновидения». Что не имеет отношения к доказательной медицине.

Текст не содержит отсылок к медицинским исследованиям вакцинации, а многочисленные гиперссылки ведут на сайт, продающий курсы медитации. Кроме того, авторы публикации обращаются к теориям заговора об управлении человеческим сознанием — «все это наглая ложь для получения нескольких уровней выгоды — от власти и денег для местных управляющих до энергетического вампиризма для их кураторов на тонких планах».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с многочисленными публикациями, способными подорвать доверие к вакцинации, подготовила на основе научных данных, лабораторных исследований и прикладных работ в области психологии, социальных и поведенческих наук, а также коммуникации и опыта разных стран подробную публикацию о механизме работы вакцин и возможных побочных эффектах. Специалисты подчеркивают, что преимущества вакцин значительно перевешивают связанные с ними риски. Изложенные в анонимной публикации сведения ученые не подтверждают.

Информация о блокировке органов человека из-за вакцин не получила распространения в СМИ. Публикация появилась в нескольких анонимных блогах, а также сообществах в соцсетях, отмеченных администрацией как возможный источник недостоверной информации. «Материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья. ВКонтакте предлагает ознакомиться с официальной позицией Всемирной организации здравоохранения касательно вакцинации». — говорится во всплывающем окне. Основной источник распространения — аккаунты «Метаискры» на разных платформах.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительными
Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительными
Вдову Градского ударили по голове и пригрозили пистолетом, чтобы выкрасть 100 миллионов
Вдову Градского ударили по голове и пригрозили пистолетом, чтобы
Стало известно о появлении российских боевых самолетов в зоне ПВО Южной Кореи
Стало известно о появлении российских боевых самолетов в зоне ПВО
Звезда сериала "Ранетки" Лена Третьякова совершила каминг-аут и уехала с "женой" в Аргентину (7 фото)
Звезда сериала "Ранетки" Лена Третьякова совершила
Информация о блокировке органов из-за вакцин оказалась недостоверной
Информация о блокировке органов из-за вакцин оказалась недостоверной
4 элемента спокойствия. Рассказывает нутрициолог
4 элемента спокойствия. Рассказывает нутрициолог
Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы российской республики
Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы российской республики
Борис Корчевников вынес приговор убийце Дугиной
Борис Корчевников вынес приговор убийце Дугиной
Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош
Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош
Nike заработала $185 млн на продаже NFT
Nike заработала $185 млн на продаже NFT
В экономике Европы разглядели признаки спада
В экономике Европы разглядели признаки спада
Гороскоп здоровья на 24 августа 2022 года: что следует знать, чтобы поддержать свой организм
Гороскоп здоровья на 24 августа 2022 года: что следует знать, чтобы

Топ на сегодня

Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и
Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостоверным
Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина

Еще по теме

США призвали Россию немедленно восстановить доступ к LinkedIn
Гинцбург рассказал, для чего подходит "Спутник Лайт"
В Роскомнадзоре создан департамент по блокировке VPN и анонимайзеров
Михаил Саакашвили заявил о блокировке его страницы в Facebook