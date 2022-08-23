Ирина Пегова поделилась на отдыхе пикантным фото с обнаженными бедрами

Актриса Ирина Пегова отдыхает с дочерью Татьяной на Кипре, откуда делится отпускными фото. Ирина Пегова отдыхает на море. Для отпуска звезда выбрала живописный Кипр. Разумеется, артистка привезла с собой в отпуск романтичные наряды, в которых ее фигура выглядит еще более женственной. В одном из таких платьев Ирина отправилась на фотосессию к скалам, расположенным на берегу моря. Пегова села на камни, но поднявшийся ветер, как назло, поднял ее юбку, обнажая стройные бедра. «Да, такой ветер, приятный, в жару спасенье!»— игриво сообщила Ирина.Поклонники пришли в восторг от пикантных фото артистки. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, как хороша она стала, похудев. «Какая фигурка», «Преобразилась, похорошела», «вы красотка!», «Такой женщине и кипрские виды под стать», — высказались фанаты. Напомним, Пегова раскрыла секрет быстрого похудения. Артистка любит функциональные тренировки, причем, когда похудеть нужно срочно, она бывает в зале ежедневно. Каждый день она прорабатывает разные группы мышц. «Для тех, кто желает потерять вес, это лучше делать с утра на голодный желудок. Если организму в таких условиях дать нагрузку, он начинает тратить все ненужные тебе запасы. После тренировки стоит еще минут сорок не есть и только потом позавтракать. Если так делать каждый день, то очень хороший результат будет», — заверила Пегова. Кстати, артистка не слишком ограничивает себя в питании. Она не делит пищу на вредную и здоровую, а лишь старается урезать размер порции. По ее мнению, лучше не отказывать себе в десерте, но съесть его совсем немного.