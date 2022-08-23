Итальянский визовый центр поможет с визой

Вадим Карасев

Италия - одна из самых популярных стран среди россиян: как для летнего отдыха, так и для более постоянного проживания. Но, чтобы прибыть туда на легальных основаниях, требуется виза. Италия входит в шенгенскую зону - особую группу государств: в случае выдачи одним из них визы её обладатель может посещать все страны соглашения.

Итальянский визовый центр, который располагается в Москве, оказывает содействие в её оформлении. Как получить такой документ? Куда обращаться и как он оформляется?

Получение итальянской визы: как это делается

Чтобы вам выдали этот документ, нужно грамотно составить заявление и собрать список других документов, в которых содержатся необходимые данные о вас. Это внутренний паспорт страны, заграничный паспорт, а перечень других бумаг может различаться в зависимости от целей въезда в Италию.

Работающий в Москве Итальянский визовый центр поможет правильно оформить все необходимые подтверждения. Вот его основные преимущества:

бесплатное консультирование клиента при первом обращении;

доступная стоимость;

короткие сроки подготовки необходимых документов и оформления визы;

качественная работа с клиентом и индивидуальный подход к каждому случаю.

Консультант расскажет вам, как проще и вероятнее получить шенгенскую визу Италии в вашем случае. Здесь работают иммиграционные специалисты с большим опытом поддержки желающих выехать за рубеж.

Центр, как понятно из названия, специализируется именно на Италии. Сотрудники знают важные особенности законодательства страны и потому смогут быстро подобрать наиболее подходящую для вас программу.

Варианты и способы подачи

Их несколько. Вы можете подать только паспорт или его же вместе с необходимыми справками. Подать эти бумаги можно лично, по почте или же воспользоваться помощью курьера.

Оплата тоже возможна несколькими способами - это наличные деньги, банковские карты, а также оплата онлайн непосредственно через сайт.

Официальный договор с компанией

Итальянский визовый центр работает с клиентами по официальному договору. Перед тем, как начать подготовку к оформлению и выдаче визы, с вами проведут бесплатную первую консультацию. Это поможет лучше понять, что подойдёт в вашем случае и по какой программе будет проще получить визу.

Это один из самых надёжных способов на официальных основаниях попасть в Италию, а также иметь возможность путешествовать в другие страны шенгенского соглашения.



