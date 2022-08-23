Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
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Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной

Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Продюсер Яна Рудковская посмеялась над экс-супругом Ксении Бородиной. Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной позиционирует себя как блогера и специалиста по межличностным отношениям. Бизнесмен даже выпустил книгу под названием «Откровения мужчины о том, что может не понравиться женщинам». Но продается она, судя по всему, не очень успешно, даже с большой скидкой. Бородина никак не комментировала творчество Омарова, где наверняка многое касается их личной жизни. Зато произведение бизнесмена попалось на глаза Яне Рудковской, которая не стала стесняться в выражениях и жестко высмеяла бывшего мужа телеведущей, напомнив о том, что своей популярности и нынешнему статусу он обязан исключительно экс-супруге.
«Не перевелись на Руси «мужики» и их откровения со скидкой минус 90 процентов! Тот случай, что и «даром не надо», от бывшего мужа Ксюши Бородиной! Девчонка все тащила на своих плечах, а тут — хоба! — и книжечка вышла», — прошлась продюсер по Омарову. Как известно, у звезды «Дома-2» сложились натянутые отношения с бывшим мужем после разрыва. Разошлись они без судов и скандалов, но с тех пор Ксения прекратила всякое общение с Курбаном. До недавнего времени связь они поддерживали связь исключительно через няню их общей дочери Теоны, но и с девочкой Омаров теперь видится очень редко.     Бородина жаловалась, что дочь скучает по отцу, звонит ему, просит о встрече, а он отговаривается большим количеством дел. Бизнесмен в свое оправдание заявил, что действительно отдалился от наследницы, но в будущем, как только она подрастет, обязательно с ней сблизится.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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