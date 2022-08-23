Экспорт алмазов из России восстановился
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экспорт алмазов из России восстановился

Экспорт алмазов из России восстановилсяBloomberg: АЛРОСА восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года

Компания АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, восстановила экспорт почти до уровня, предшествовавшего военным действиям на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Продажи за рубеж приносят компании по 250 миллионов долларов в месяц, что всего на 50-100 миллионов ниже февральских показателей.

Экспорт вернулся на докризисный уровень, так как индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от долларов. Сейчас АЛРОСА продает алмазы в основном за рупии, причем как индийским, так и европейским покупателям. Основная часть поставок приходится на Индию как на крупнейший мировой рынок необработанных алмазов.

По словам источников, расчеты в рупиях не нарушают санкции, но стороны стараются не афишировать подробности сделок — они заключаются тихо даже по стандартам алмазного мира, известного своей закрытостью. Сама АЛРОСА не раскрывает статистику продаж и другие финансовые показатели.

В апреле компанию включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, американские власти полностью запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако до сих пор разрешен ввоз алмазов из России, обработанных в других странах. В середине мая Bloomberg сообщило, что на фоне санкций против России в алмазной отрасли объемом 80 миллиардов долларов началась паника. Другой крупный игрок рынка, международная корпорация De Beers, ограничен в росте добычи, поэтому камни продолжат дорожать, предсказывали аналитики.

Страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине, писала New York Times. По мнению чиновников этих стран, на добыче алмазов Россия зарабатывает миллиарды долларов, часть из которых идет на финансирование военных действий.

Источники издания заявили, что некоторые страны уже запретили импорт российских необработанных алмазов, однако бриллианты из России все равно попадают на Запад — после обработки маркировка якобы меняется и камни помечаются как индийского происхождения. Минфин России назвал «необоснованными и спекулятивными» попытки поставить под сомнение соблюдение Москвой международных правил сертификации алмазов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия
Как ограбили Коташенко
Как ограбили Коташенко
Андрей Воробьев дал старт финальным играм на Кубок Игоря Акинфеева
Андрей Воробьев дал старт финальным играм на Кубок Игоря Акинфеева
Дублированный трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" - американской адаптации советского фильма
Дублированный трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" -
Ольга Орлова рассказала о конфликтах со свекровью
Ольга Орлова рассказала о конфликтах со свекровью
Ольга Кабо смогла отсудить деньги у бывшего мужа
Ольга Кабо смогла отсудить деньги у бывшего мужа
Экспорт алмазов из России восстановился
Экспорт алмазов из России восстановился
Фото с Gamescom подтвердили выход 2 игр в Game Pass в день релиза
Фото с Gamescom подтвердили выход 2 игр в Game Pass в день релиза
Известного рэпера арестовали по обвинению в изнасиловании фанатки
Известного рэпера арестовали по обвинению в изнасиловании фанатки
Шольц оценил вероятность признания Западом присоединения территорий Украины к РФ
Шольц оценил вероятность признания Западом присоединения территорий
Военный эксперт объяснил, чему России надо поучиться у Украины и Зеленского
Военный эксперт объяснил, чему России надо поучиться у Украины и
Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака в любой ситуации
Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака

Топ на сегодня

Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица
Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче".
Storytel объявил об уходе из России с 1 октября
Storytel объявил об уходе из России с 1 октября

Еще по теме

Российский экспорт алмазов за 9 месяцев упал на 18%
Россия в январе-июне сократила добычу алмазов на 1,4%
"Алроса" ожидает роста выручки от продаж алмазов по итогам года на 15%
"Алроса" сократила добычу алмазов на 6% за 9 месяцев