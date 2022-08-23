Экспорт пшеницы из России рухнул
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экспорт пшеницы из России рухнул

Экспорт пшеницы из России рухнул«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле-августе 2022-го рухнул на 27%

Экспорт пшеницы из России в июле-августе 2022-го рухнул на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,9 миллиона тонн, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «СовЭкон». Это худший показатель с сезона 2017–2018 годов.

При этом урожай в этом году оказался рекордным — 94,7 миллиона тонн зерна. Эксперты объясняют падение экспорта тем, что цены на российскую пшеницу выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза. Кроме того, агентство прогнозирует, что позже в течение сезона проблемы с поставками могут продолжиться из-за ухудшения погодных условий в Черном море зимой и сезонной остановки речной навигации.

«Экспорт российской пшеницы может ускориться в краткосрочной перспективе из-за падения цен на внутреннем рынке и/или повышения мировых цен на пшеницу. Мы считаем, что российский внутренний рынок далек от дна, в то время как есть большая вероятность, что мировой рынок уже преодолел его», — заявили в «СовЭкон».

Проблемы у российских экспортеров пшеницы начались после введения санкций на фоне военных действий на Украине. С отечественного рынка стали уходить некоторые крупные морские перевозчики и страховщики грузов — среди них Maersk, CGM и Hapag-Lloyd, а зарубежные банки начали отказываться проводить платежи. По данным Bloomberg, объем контейнерного импорта в Россию по состоянию на июнь сократился по сравнению с пиком в ноябре 2021 года на 60 процентов. Контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Подборка забавных твитов обо всем - 23.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 23.08.2022 (15 фото)
Экспорт пшеницы из России рухнул
Экспорт пшеницы из России рухнул
Конгрессмен США потребовал от Джанет Йеллен объяснений касательно Tornado Cash
Конгрессмен США потребовал от Джанет Йеллен объяснений касательно
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать
Против ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили дела за фейки
Против ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили дела за
THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов
THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов
Сохранить жизнь и уберечься от несчастья: на какие подсказки ангелов-хранителей Ванга советовала обращать внимание
Сохранить жизнь и уберечься от несчастья: на какие подсказки
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия
Как ограбили Коташенко
Как ограбили Коташенко
Андрей Воробьев дал старт финальным играм на Кубок Игоря Акинфеева
Андрей Воробьев дал старт финальным играм на Кубок Игоря Акинфеева
Дублированный трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" - американской адаптации советского фильма
Дублированный трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" -
Ольга Орлова рассказала о конфликтах со свекровью
Ольга Орлова рассказала о конфликтах со свекровью

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже
Storytel объявил об уходе из России с 1 октября
Storytel объявил об уходе из России с 1 октября

Еще по теме

Погода, рубль сдерживают российский зерновой экспорт--СовЭкон
Россия увеличила экспорт пшеницы почти на 30%
Украина ждет экспорт и урожай зерна, близкие к рекорду прошлого сезона
Украина ожидает хороший урожай и рекордный экспорт зерновых