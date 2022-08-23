Юрий Шатунов не хотел своей кремации, заявил Разин

Разин рассказал о певце Юрие Шатунове. Прошло два месяца со дня смерти Юрия Шатунова. Кумира миллионов не удалось спасти после сильнейшего сердечного приступа, настигшего его на отдыхе с друзьями. Продюсер Андрей Разин утверждает, что звезду «Ласкового мая» буквально довели до гибели, а кремировали, чтоб скрыть этот очевидный факт. Андрей Разин продолжает разоблачать ближайшее окружение Юры Шатунова, заявляя, что те использовали его популярность и нагружали непомерным числом концертов. «Сегодня два месяца, как с нами нет Юры Шатунова. Эта банда, которая довела его до смерти, по-быстрому его сожгла. Юра был православным, верующим человеком и никогда не хотел, чтобы его кремировали после смерти. Он всегда носил крестик, поэтому мы с ним и произвели обряд крещения его первого ребенка в городе Сочи, куда он приехал специально для этого со своей женой. Он тогда был совершенно счастлив», — говорит Разин.По его словам, они с Юрой дружили, но перед сего смертью так и успели помириться, хотя Андрей делал попытки. Не так давно прислал крестнику пять тысяч евро в качестве подарка. Сейчас уже не время вспоминать старое, но продюсер все равно хочет идти до конца и отомстить Кудряшову (директору Шатунова, — прим. «З-ая.ру»). Также Андрей Александрович во всеуслышание заявляет: на Троекуровском кладбище не захоронили прах Шатунова, как это планировалось ранее. Все, что видела публика — инсценировка. «Юра не хотел, чтобы его кремировали. Ранее представители Шатунова заявляли о желании его семьи развеять прах над озером. Но по немецким законам сделать это можно только либо над морем, либо на специально отведенном месте в лесопарке. Поэтому все, что говорит Кудряшов, ложь. Они сожгли Юру, Светлана увезла его прах, но что с этим прахом будет, никто не знает», — сетует продюсер. Андрей Александрович также намекнул, что собирается снять новый художественный фильм о Юре, в котором расскажет правду и опишет события последних лет.