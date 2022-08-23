Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака в любой ситуации

У каждого знака зодиака есть свой персональный талисман, который способен принести удачу, развить интуицию и сохранить от неверных поступков. Даже если вы скептически относитесь к ним, мысль о том, что у вас есть красивая вещь, точно поднимет настроение.

Талисманы для Овнов, Тельцов и Раков

Отличным вариантом для яркого и энергичного характера Овна будет карнеол. Это минерал, который способен не только восполнить запасы энергии, но и удерживать импульсивные порывы своего знака. Камень также может дарить оптимизм и хорошее настроение, несмотря на все отрицательные факторы влияния.

Покровителем Тельцов является розовый кварц. Это драгоценный камень, который способствует появлению чакр любви. Он точно сумеет разбавить романтикой любую ситуацию. Тут дело не только в настоящем моменте. Даже маленький камешек, который вы берете везде с собой, защитит вас в будущем от несчастной любви.





Близнецам покровительствует лабрадорит. Данный минерал трудно перепутать с иным камнем, ведь переливание голубого и морского цветов производит достаточно эффектное впечатление. Камень поможет более мягко совместить в себе все стороны характера Близнеца.

Для Рака идеальным талисманом будет лунный камень. Его сила состоит в способности убирать внутреннее напряжение, воссоздавая гармонию. В тяжелых ситуациях лунный камень способен уравновесить все эмоциональные всплески.

Камни-талисманы для Львов, Дев и Скорпионов

Тигровый глаз является отличным талисманом для людей, родившихся под знаком Льва. Камень увеличивает творческие таланты и стабилизирует эмоциональное состояние. Он будет отличной защитой от всех переживаний и волнений.

Для Девы подойдет красная ямша – разновидность кварца. Он даст своим подопечным больше внимательности и практичности, позволяя максимально быстро решить волнующие вопросы.





Лазурит подойдет Весам, которые часто мечутся в поисках верного решения. Им трудно сделать правильный выбор. В такие моменты камень будет балансировать внутреннюю энергию, помогая Весам в сложных ситуациях.

Обсидиан подойдет для Скорпионов. Если вы будете все время брать его с собой, сумеете добиться положительных перемен в своей жизни. Камень направит на встречу со своими ужасами лицом к лицу, даст ощущение уверенности для решения проблем. Кроме того, он способен увеличить интуицию, что защитит Скорпиона от плохого влияния.

Какие талисманы помогают Козерогу, Водолею и Рыбам достичь успеха

Бирюза голубого цвета является символом вечной любви и покровителем Стрельцов. Она поможет отыскать идеальный баланс между эмоциями и чувствами, чего так не хватает представителям знака. Камень уменьшит уровень стресса и переживаний, поможет расставить приоритеты и добиться мечты.





Активный и жизнерадостный Козерог нуждается в постоянной поддержке. Справиться с этим поможет нефрит. Он хорошо влияет на мышление, укрепляет умственные процессы. Благодаря талисману ваши стремления и мечты станут реальностью. Это касается как личной жизни, так и рабочих моментов.

Аквамарин отлично подойдет Водолею в качестве талисмана. Он поможет быстро отыскать верное решение в любой ситуации. Аквамарин станет идеальным помощником в прорабатывании эмоций, особенно если у вас есть трудности в коммуникациях.

Рыбам подойдет аметист, который усилит интуицию и защитит от отрицательной энергии со стороны недоброжелателей. Камень способствует увеличению концентрации, он обратит внимание на вещи, которые нужны представителям знака. Идеально подойдет для Рыб, которые часто летают в облаках, забывая о реальности.