Как народные суеверия объясняют, почему ночью нельзя смотреть в зеркало, что может произойти

Многие слышали, что ночью нельзя смотреть на себя в зеркало, но не все знают, с чем связан такой запрет. В современном мире зеркало считается обычным предметом интерьера, а вот наши предки верили, что это портал в другой мир.

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью

Издавна к зеркалам относились с осторожностью, ведь часто их силу использовали в магических ритуалах. За сотни лет появилось множество примет, суеверий и даже законов, нарушать которые ни в коем случае нельзя.

Считается, что ночью не стоит смотреть на свое отражение. В темное время суток происходит что-то таинственное и пугающее. Слышатся странные звуки, мерещится то, чего нет, меняется восприятие.





Считается, что от полуночи до трех часов открыт портал в нашу реальность для жителей зазеркалья, поэтому можно увидеть свое искаженное отражение в компании с разными потусторонними существами. Чтобы они не отобрали у вас энергию, посмотреть в зеркало, если сильно нужно, можно в ванной комнате при приглушенном свете.

Приметы, связанные с зеркалом

Суеверия, которые связаны с зеркалами, передаются из поколения в поколение. Предки считали, что все они правдивы и к ним стоит прислушиваться.

Если в доме кто-то умер, зеркало нужно закрыть плотной тканью, чтобы покойник не ожил и не забрал с собой живых на тот свет;

треснутое или разбитое принесет большие неприятности своим владельцам. Могут быть не только к проблемы на работе, но и тяжелая болезнь, и даже смерть;





нельзя смотреть в треснувшее или надколотое зеркало, чтобы не навлечь на себя неприятности;

его не натирают бумагой, чтобы не было в семье убытков и скандалов;

не стоит держать в жилье зеркало, которое «видело» страдание. К примеру, которое висело в комнате, где болел и умер человек;

если оно упало, но осталось целым, значит, на работе будут положительные перемены, которые принесут хорошую прибыль;

если один человек подарит этот предмет другому, в скором времени они поскандалят и перестанут общаться;

зеркало, которое висит напротив входной двери, способно оттолкнуть серьезные болезни и другие проблемы;

зеркало, установленное напротив другого зеркала, формирует зеркальный коридор, который негативно влияет на психику человека. Считается, что в таком коридоре обитают опасные существа, которые могут навредить ему.

Что нельзя делать возле зеркала

Не нужно злиться перед зеркалом, ведь оно считается проводником не только в иную реальность, но и в будущее. Оно способно читать эмоции человека, после чего формировать дальнейшую реальность.

Смотреть на себя можно только в хорошем расположении духа. Не нужно также злиться перед зеркалом и плакать. Иначе такие эмоции обязательно перенесутся в будущее. Вы можете получить массу проблем не только на работе и в личной жизни, но и навлечь более серьезные неприятности.





Когда человек смотрит в зеркало, он видит там не себя, а отражение собственного подсознания. Если он ощущает покой и радость, то и в зеркале увидит соответствующие эмоции. Если же настроение не очень хорошее, при смотринах в зеркало происходит внутреннее программирование. Поэтому не стоит в плохом настроении долго заглядываться на свое отражение.

Зеркала играют важную роль в жизни людей, поэтому относиться к ним нужно соответственно: чаще мыть, протирать и следить, чтобы всегда были чистыми. Если вы считаете, что ваше зеркало напитано негативной энергией, протрите его соляным раствором, полейте свяченой водой и поставьте рядом с зажженными свечами. Любой из этих вариантов уберет негативную энергетику, а все вместе они практически бессильны.