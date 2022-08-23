Как ограбили Коташенко

Минувшей зимой на вдову Александра Градского, которая только-только похоронила любимого мужа, было совершенно дерзкое нападение. Автомобиль Марины остановили похитители, которые заставили ее вернуться в роскошный особняк и отдать им 100 млн. рублей, хранящихся прямо под кроватью в чемодане.

Тогда было много вопросов к Марине: почему деньги хранились дома, а не в банке, как остановили ее машину, если она ехала с заблокированными дверями, почему она привезла грабителей в дом, и никто из домочадцев не смог вызвать полицию. А на днях, в суде, выяснились новые подробности этого дерзкого и громкого преступления.

Полиция, несмотря на все усилия, по горячим следам нашла лишь одного подозреваемого: некоего Умеджона Жабборова. Злоумышленник подельников не сдает, поэтому на днях его судили одного. Во время разбирательства свои показания дала и потерпевшая, озвучив несколько новых подробностей дела.





Оказывается, преступники во время ограбления применяли физическую силу. Так, один из грабителей больно ударил молодую женщину по голове. Кроме того, они запугивали ее и угрожали пистолетами. Правда, Умеджон Жабборов последний факт отрицает. Он уверяет, что пистолеты были не настоящими, а муляжами.

В любом случае, судебные разбирательства не окончены. Ближайшее слушание назначено на 9 сентября.

Напомним, что Александр Градский скончался в ноябре 2021 года, оставив молодую супругу с двумя несовершеннолетними сыновьями. Помимо последней семьи, у артиста есть еще двое уже взрослых детей. Сейчас между ними и Мариной Коташенко также идут судебные тяжбы за наследство мэтра.