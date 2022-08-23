Как привлечь Овну, Льву и Стрельцу силу стихии Огня себе на помощь

Вадим Карасев

Овен, Лев и Стрелец — Знаки Зодиака, относящиеся к стихии Огня. Это очень необычные и яркие люди, которым частенько нужна энергетическая подпитка. Эксперты в области астрологии рассказали, как этим люди могут привлечь себе на помощь силу своей родной стихии.

Люди стихии Огня тратят много энергии, поэтому могут быстро уставать. Чтобы этого не происходило, им необходимо научиться управлять эмоциями.

Пребывание на Солнце

Солнечный свет и энергетика ночного светила в целом — это мощный источник сил для любого человека, особенно для Львов, Стрельцов и Овнов. Когда мы находимся на Солнце, то получаем витамин D, а также заряжаемся энергией. Это та самая энергия Огня. Солнце провоцирует в нас появление мотивации, интереса к жизни. Оно разжигает в нас силы и делает нас более активными в эмоциональном и интеллектуальном плане.

Если вы рождены под одним из этих трех Знаков, то вам жизненно необходимы прогулки в дневное время, а также противопоказаны долгое пребывание в темноте.

Использование красного цвета

Красный цвет в одежде и в интерьере — это самый главный источник энергии стихии Огня. Помимо красных оттенков полезными могут быть оранжевый, желтый.

Всем Львам, Овнам и Стрельцам стоит помнить о том, что в периоды сниженной энергетики и возросшей усталости красный цвет будет лучшим магнитом для мотивации. В трудные дни и в моменты сильного эмоционального и физического истощения нужно надевать одежду такого цвета.

Красный цвет даст силы и укрепит боевой дух, привлечет внимание противоположного пола. Желтый поднимет настроение и поможет более эффективно делиться им с окружающими. Оранжевый поможет привлечь удачу в творческом направлении и обострит интуицию.

Использование минералов стихии Огня

Минералы стихии Огня можно носить как в виде украшений, так и просто класть в карман или сумку. Вот самые лучшие помощники для Львов, Овнов и Стрельцов:

янтарь. Сильнейший минерал, по уровню энергетики с которым сравнятся лишь немногие. Обладает стопроцентной силой Огня и при ношении и использовании дарит владельцу мотивацию, силу воли, физическую выносливость. Люди этой стихии под его воздействием становится намного продуктивнее;

рубин. Невероятный по своей силе талисман. Заключенная в нем стихия Огня помогает людям в любовных делах. Овнам, Львам и Стрельцам стоит носить его максимум 8-10 часов в день. Далее нужно делать перерыв в один-два дня. Энергетика рубина наполняет этих людей особой харизмой, красноречием;

пирит. Этот минерал повышает смелость, дает уверенность в себе и помогает не впасть в уныние. С ним гораздо проще становится достигать поставленных целей. Если вам предстоит решение каких-то сложных задач, используйте его, чтобы не сбавлять темп и не сдавать назад;

гранат. Еще один минерал красоты, харизмы и обаяния. Он помогает Львам, Стрельцам и Овнам становиться еще красивее, еще притягательное. В отличие от рубина он воздействует на немного иные чакры, причем более мягко. По этой причине его можно носить дольше;

опал. Это камень, заключающий в себе силу стихии Огня, но с присутствием силы стихии Земли. Если вы относитесь к одному из Огненных Знаков, а также чувствуете, что не можете реализовать свой внутренний потенциал, опал даст вам такую возможность.

Украшения из золота

Данный металл обладает силой стихии Огня. В золоте сосредоточена одна из самых чистых энергий. Изделия из этого металла являются самыми лучшими талисманами для людей этих трех Знаков. Они улучшают общее самочувствие, помогают быть более продуктивными и преодолевать любые препятствия на пути с наименьшими затратами энергии. Золотые украшения — универсальный талисман людей стихии Огня. Они помогают и в любви, и в делах.