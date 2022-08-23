Каким должен быть настоящий бальзамический уксус и как его правильно выбирать, чтобы не купить подделку

В последнее время такой уксус стал незаменимым средством на кухне каждой хозяйки. Он нежный и вкусный, используется для салатов, заправок и маринадов, становится украшением блюд из зелени. Но нужно выбирать его правильно.

Что такое бальзамический уксус

Стандартный уксус изготовлен из виноградного сусла. Его уваривают, пока не получится сироп, а после дают время для брожения. Чтобы ускорить этот процесс, иногда в сусло доливают винный уксус. Но самый качественный вид бальзамика делают без любых добавлений, поэтому уходит много времени на его приготовление.

Классический бальзамический уксус должен быть выдержан 12 лет. Это достаточно увлекательный процесс, во время которого нужны три вида бочек:

громадные из тутового дерева;

средние из вишни и каштана;

маленькие из дуба и ясеня.





Изначально все сырье отправляют в огромную бочку, после чего часть переливают в ту, которая поменьше, а напоследок используется самая маленькая тара. Из нее только пятая часть отправляется потребителю. Стоит отметить, что 12 лет длится минимальная выдержка классического бальзамика. Некоторые сорта могут настаиваться до 25 лет.

Стандартный уксус изготавливается в Италии. Производство защищается и регламентируется на законодательном уровне.

Использование бальзамического уксуса

В древние века его использовали лишь в качестве лекарственного препарата, откуда и пошло название – бальзам. Медики знали, что этот уксус имеет противовоспалительный эффект и является отличным антисептиком. В Италии в свое время его использовали в роли защиты во время чумы.

Продукт отличается интересным ароматом фруктов и вина. Он идеально подойдет для заправки овощных салатов, как в одиночном варианте, так и вместе с разными соусами. Им можно сбрызнуть еду перед подачей, чтобы сделать блюдо ярким и привлекательным.

Многие любят добавлять бальзамический уксус к жаренному мясу или использовать его для приготовления разных соусов. Он идеально подходит к фруктовым салатам и ягодным тарелкам.

Как выбрать бальзамический уксус подешевле





Традиционный вариант слишком дорогой, поэтому не всем по карману. Есть несколько качественных заменителей:

Aceto Balsamico di Modena IGP . Его могут называть белым, но это неправильно. Такой уксус действительно будет светлым. Для его приготовления берут винный уксус и вареное сусло, могут вводить в состав карамель. Такая смесь выдерживается около двух месяцев. Если же производитель намерен делать уксус более выдержанным, процесс может длиться пару лет;

. Его могут называть белым, но это неправильно. Такой уксус действительно будет светлым. Для его приготовления берут винный уксус и вареное сусло, могут вводить в состав карамель. Такая смесь выдерживается около двух месяцев. Если же производитель намерен делать уксус более выдержанным, процесс может длиться пару лет; белый уксус . Изготовлен из виноградного сусла, которое варится при минимальной температуре. Потому сахар в соке не может карамелизоваться и дать темный цвет. Для подобного изготовления нужна среда с уменьшенным давлением, чтобы испарение было, но при минимальной температуре;

. Изготовлен из виноградного сусла, которое варится при минимальной температуре. Потому сахар в соке не может карамелизоваться и дать темный цвет. Для подобного изготовления нужна среда с уменьшенным давлением, чтобы испарение было, но при минимальной температуре; крем-бальзамик. Это тот уксус, который был уварен до густоты вместе с сахаром.





Продукт не имеет особых противопоказаний, разве что индивидуальную непереносимость. Однако им не стоит увлекаться тем, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом. Осторожно нужно относиться к этому продукту людям, страдающим болезнями мочевыделительной системы.

Стоит отметить, что бальзамический уксус нашел широкое применение не только на кухне. Его успешно используют в косметологии, вводя в состав различных питательных кремов, которые ускоряют процесс регенерации клеток. Однако действительную пользу приносит только настоящий продукт, а не заменители, которые часто можно встретить на полках магазинов по низким ценам.