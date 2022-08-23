Канцлер ФРГ заявил, что Запад не признает итоги референдумов на Украине
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Канцлер ФРГ заявил, что Запад не признает итоги референдумов на Украине

Канцлер ФРГ заявил, что Запад не признает итоги референдумов на Украине

Западные государства никогда не признают результаты референдумов по присоединению к России, проведение которых планируется на некоторых территориях Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА «Новости».

Россия в феврале этого года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Позднее ДНР и ЛНР выразили желание войти в состав РФ. Помимо этого, о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. При этом, как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, возможное проведение соответствующих референдумов — это планы жителей перечисленных регионов, а не России.

«Мы осуждаем попытки силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются», — заявил Шольц, выступая на саммите «Крымской платформы» в Киеве.

Канцлер ФРГ также исключил «переговорные решения» в дальнейшем.

Как ранее отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, дату проведения референдума о присоединении ДНР к России озвучат после полного освобождения республики.

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По материалам: pnp.ru

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