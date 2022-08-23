Канцлер ФРГ заявил, что Запад не признает итоги референдумов на Украине

Западные государства никогда не признают результаты референдумов по присоединению к России, проведение которых планируется на некоторых территориях Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА «Новости».

Россия в феврале этого года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Позднее ДНР и ЛНР выразили желание войти в состав РФ. Помимо этого, о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. При этом, как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, возможное проведение соответствующих референдумов — это планы жителей перечисленных регионов, а не России.

«Мы осуждаем попытки силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются», — заявил Шольц, выступая на саммите «Крымской платформы» в Киеве.

Канцлер ФРГ также исключил «переговорные решения» в дальнейшем.

Как ранее отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, дату проведения референдума о присоединении ДНР к России озвучат после полного освобождения республики.