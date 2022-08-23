Карты Visa и Mastercard могут быть заблокированы

Происходят сбои во всему миру. Карты Visa и Mastercard, выпущенные на территории России, с истекающим сроком действия были автоматически продлены весной текущего года. Теперь они действительны до 2027-29 годов. Банки пошли на это после рекомендации Национальной системы платежных карт. Владельцы такого «пластика» могли пользоваться всем спектром услуг в пределах страны. Но почему-то сейчас у них начали возникать проблемы. Россияне рассказывают, что у них не проходит оплата в интернет-магазинах, карты невозможно привязать к онлайн-сервисам. В одном из банков рассказали, что проблемы у клиентов действительно есть. Но случаются они в тех торговых предприятиях, чей банк-эквайер не отключил на своей стороны проверку срока действия карты. Стоит это сделать, и проблемы с оплатой больше не возникают. В разных кредитных организациях отмечают, что массовых обращений по поводу проблем с оплатой по продленным картам нет. Но иногда подобное случается. В том числе некоторые клиенты не могли оплатить госуслуги с апреля по май со своих «просроченных» карт, — на той стороне происходила перенастройка терминалов, пишут «Известия». Ранее власти страны также продлили истекающие в текущем году водительские права до 2025 года. Мы выясняли, будут ли действовать такие документы в зарубежных странах и, например, в онлайн-сервисах. Также юрист Мария Спиридонова призвала водителей не ждать до последнего, а все-таки решиться на замену прав раньше. По ее мнению, это позволит избежать ненужных, «съедающих» время и нервы очередей.