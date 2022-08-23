Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего убивать россиян

Вадим Карасев

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили призыв посла Украины Петра Врублевского убивать как можно больше россиян.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили".

Члены Ассоциации назвали слова посла "сеющими вражду и недоверие". Они попросили граждан не реагировать на подобные провокации:

"Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей".

Ассоциация также призвала министерство иностранных дел выдворить украинского дипломата из страны и объявить персоной нон грата.

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявлял, что нужно "убивать как можно больше русских". В МИД РФ считают, что подобные высказывания могут звучать только от "посла террористического режима".