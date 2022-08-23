Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительными
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Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительными

Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительнымиВЦИОМ: почти 60 процентов россиян заявили, что не видят пользы в западной цивилизации

В России выросло число граждан, считающих западные ценности в целом и демократию в частности разрушительными. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на портале организации.

Согласно опросу, разрушительными ценности Запада назвал каждый четвертый участвовавший в опросе россиянин — 26 процентов респондентов. Менее радикально оценили их 33 процента участников опроса, назвав неподходящими России. При этом, почти 60 процентов опрошенных россиян заявили, что не видят пользы в западной цивилизации.

В качестве сравнения ВЦИОМ приводит данные опроса 2000 года, когда число считающих ценности Запада разрушительными составляло лишь 10 процентов.

«Западный мир перестал устраивать россиян как источник ориентиров и векторов развития», — подытожили в социологической службе.

Опрос был проведен 5 августа, в нем участвовали 1600 граждан России. Согласно заявлению ВЦИОМ, предельная погрешность данных с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий рассказал о том, что Запад во главе с США начал против России ментальную войну. По его словам, целью такой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной и цивилизационной основы общества противника.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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