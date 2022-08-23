Классический рецепт нежинского салата: как приготовить хрустящие огурчики на зиму

Самые удачные рецепты, придуманные народом, остаются на века и распространяются далеко за пределами своей родины. Сегодня нежинские огурчики знают в разных уголках нашей страны, даже там, где огурцы и вовсе не растут. Но никто не мешает приобрести их в магазине и сделать вкуснейшую заготовку на зиму.

История нежинского салата

Первые огурчики по-нежински стали готовить еще в XVIII веке. Их поставляли прямо ко двору, чтобы побаловать царя. Эта классическая заготовка с луком и базовыми приправами понравилась богатым из-за своего вкуса, а бедным еще и благодаря доступности.





В советские времена рецепт салата был модернизирован специалистами Нежинского консервного завода. Огурцы были столь удачными, хрустящими и ароматными, что их стали покупать за границей. Например, в ФРГ, Франции и Англии они пользовались огромным спросом.

Когда СССР распался, консервный завод приватизировали, но, к сожалению, производство сократилось. Тем не менее народ не забыл классический рецепт хрустящих нежинских огурчиков, что очень радует.

Как приготовить настоящие нежинские огурчики на зиму

Какие ингредиенты понадобятся:

огурцы — 1,5 кг;

репчатый лук — 0,5 кг;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 2,5 ст. л.;

6-процентныый уксус — 8 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

перец горошком и чеснок — по вкусу.





Этапы приготовления:

Для начала промойте огурцы. Если они крупные, то нарежьте полукольцами, если помельче — кольцами. Луковицы нарезаем полукольцами и добавляем к огурцам. Перемешиваем овощи с солью и сахаром и даем настоятся около 2 часов. Если сока много, то достаточно и часа. В кастрюлю добавьте остальные ингредиенты: масло, уксус, перец и поставьте на огонь. После закипания салат варится всего 5 минут. Готовый салат нужно разлить по хорошо стерилизованным банкам и закатать. Поставьте в прохладное место.

Нежинские огурчики готовы!