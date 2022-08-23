Клава Кока купила дорогую тачку и квартиру

Певица Клава Кока похвасталась своими приобретениями. Семь лет назад Клаву Коку жестко раскритиковали члены жюри шоу «Главная сцена». Они уверяли: девушке не место на эстраде. Однако певица не стала слушать судей и теперь может похвастаться не только успешной карьерой, но и приличным состоянием. 26-летняя артистка рассказала, что стала обладательницей роскошного авто — Mercedes-Maybach. Машина обошлась блондинке в крупную сумму. Ее стоимость начинается от 25 миллионов. Однако это не все радостные события в жизни звезды. «Невеста с приданным получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок. Хотя я и есть… Ура! Принимаю поздравления», — написала она.Звездные друзья осыпали Клаву теплыми словами. Айза, блогер Андрей Глазунов, певец Элвин Грей и многие другие поздравили девушку. «Гордость за тебя»; «Ребенок, но подарки самой себе делаешь уже недетские», — пишут пользователи Сети. Некоторые посоветовали артистке теперь найти спутника жизни. А ведь некоторое время назад она встречалась с блогером Димой Гордеем. Их отношения длились два года в тайне от общественности, но так и не привели к свадьбе. Разрыв прошел не на мирной ноте. Блондинка призналась, что была разочарована постом Гордея об их расставании. Клава против любых подробностей о личной жизни в публичной среде. «Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность. Его решение, правда, не знаю, почему он принял его за нас обоих. Мне больно за всем этим наблюдать. Хотелось бы верить, что это не хайп. Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство. Он, наверное, решил взять свое, как бы: «Смотрите, да, это было!» — говорила Клава.