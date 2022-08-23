Компания "Яндекс" продала "Дзен", купила Delivery Club, отказалась от "Новостей" и изменит главную страницу

Вадим Карасев

"Яндекс" объявил сразу несколько новостей. Компания покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, а VK приобретает у нее сервисы "Дзен" и "Новости". Также у "Яндекса" будет новая главная страница и обновленное приложение.

Сделку между "Яндексом" и VK планируется закрыть в ближайшие месяцы, ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. В пресс-службе "Яндекса" пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу, что поможет увеличить число заказов и улучшит условия работы сотрудников.

Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится,

— говорится в пресс-релизе.

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора, новой главной страницей станет ya.ru. Это будет основная точка входа на страницу поиска, в почту и другие сервисы. Компания уже показала, как будет выглядеть поисковик: страница смотрится минималистично, в духе Google.

На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, чтобы искать что угодно где угодно; поисковые вертикали, чтобы находить, например, картинки или товары, и "Алиса", чтобы быстро получать ответы,

— объявила пресс-служба.

Старый адрес — yandex.ru — будет перенаправлять пользователей на dzen.ru, уже принадлежащий VK. В результате интеграции с VK для авторов "Дзена", по словам гендиректора VK Владимира Кириенко, "откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории".

Приложение для Android сменит название на "Яндекс Старт" и будет работать как браузер. Приложение для iOS останется прежним, но без "Новостей" и "Дзена".

Сделка "Яндекса" с VK стала поводом для мемов: так, неожиданно особенно актуальными стали регулярно появлявшиеся в сети фотографии нежных отношений между курьерами доставки "Яндекс Еды" и Delivery Club.





Ранее в сети обсуждали, что "Яндекс" планирует релокацию всех сотрудников в Тель-Авив. Как писала израильская пресса, генеральный директор группы компаний Аркадий Волож даже обратился с письмом к израильскому премьер-министру Нафтали Беннету и другим политикам, чтобы обсудить возможность содействия российским специалистам и предоставления им упрощенного оформления трудоустройства. В пресс-службе "Яндекса" эту новость опровергли.

В начале июля в The New York Times вышла статья о том, как спецоперация на Украине отразилась на "Яндексе", который в публикации называли "самой классной российской компанией". Говорилось, что "упадок" компании символизирует "экономические и культурные проблемы", возникшие в стране после 24 февраля.

Маргарита Дорошевич