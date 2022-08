Конгрессмен США потребовал от Джанет Йеллен объяснений касательно Tornado Cash

Член Палаты представителей Том Эммер в обращенном министру финансов США Джанет Йеллен письме потребовал объяснений касательно санкций, наложенных на миксер Tornado Cash.

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb