Ксения Бородина высказалась о юной любовнице бывшего мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина высказалась о юной любовнице бывшего мужа

Ксения Бородина высказалась о юной любовнице бывшего мужа
Ведущая Ксения Бородина в ужасе о того что ее дочь сравнивают с любовницей мужа. Пользователи Сети сравнили новую пассию Курбана Омарова и его дочь от Ксении Бородиной, Теону, найдя, что они похожи словно две капли воды. Экс-муж ведущей согласился с фолловерами и сделал пост об этом в соцсетях, явно наслаждаясь моментом.
Однако его бывшая жена совсем не обрадовалась подобному сопоставлению, высказав все, что она думает об этом, а заодно обнародовав компромат на новую пассию своего экс-супруга. Бородина фактически заявила, что именно с ней Омаров изменял ей, когда еще состоял в браке. «Вы кого сравниваете? Подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка? Я своих детей, слава Богу, воспитываю в другой среде. И можно уже отстать от меня с этой дичью?» — написала Бородина в личном блоге.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Оператор «Сахалина-2» разрешил платить за СПГ рублями
Оператор «Сахалина-2» разрешил платить за СПГ рублями
Специалисты ситуационного центра ОП РФ будут консультировать региональных наблюдателей на ДЭГ
Специалисты ситуационного центра ОП РФ будут консультировать
Вызвавшую резонанс скульптуру «Большая глина № 4» оставят в Москве
Вызвавшую резонанс скульптуру «Большая глина № 4» оставят в Москве
Наталья Подольская поделилась проблемами в семье
Наталья Подольская поделилась проблемами в семье
Сергей Лазарев отказался от английских песен
Сергей Лазарев отказался от английских песен
Анастасию Волочкову пытались взорвать
Анастасию Волочкову пытались взорвать
Юрий Шатунов не хотел своей кремации, заявил Разин
Юрий Шатунов не хотел своей кремации, заявил Разин
Ксения Бородина высказалась о юной любовнице бывшего мужа
Ксения Бородина высказалась о юной любовнице бывшего мужа
Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Лазерная резка металла: технологии и принципы работы
Лазерная резка металла: технологии и принципы работы
Свойства и виды ЛКМ
Свойства и виды ЛКМ
Итальянский визовый центр поможет с визой
Итальянский визовый центр поможет с визой

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже
Хакер неудачно атаковал кроссчейн-мост Rainbow Bridge и потерял 5 ETH
Хакер неудачно атаковал кроссчейн-мост Rainbow Bridge и потерял 5 ETH
Медведев пообещал убийцам Дугиной заслуженное наказание
Медведев пообещал убийцам Дугиной заслуженное наказание

Еще по теме

Бородина о девушке Омарова: «Сравниваете подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка?»
Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Все плохо! Ксения Бородина призналась, что ей не везет с мужчинами
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь