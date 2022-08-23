Кто родился 23 августа

Григорий Борисович Карасин (73 года)

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. В 1971 окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Владеет английским, французским языками и языком хауса. На дипломатической работе с 1972 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания). До наделения полномочиями — статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Награжден орденами Александра Невского, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации». Имеет две благодарности Президента РФ, Почетную грамоту Президента РФ. Награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Галина Петровна Хованская (79 лет)

Член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Образование высшее — Московский инженерно-физический институт, Академический правовой университет при Институте государства и права РАН. Работала в Институте прикладной математики имени Келдыша (РАН). Занималась проблемами системного программирования. Автор научных публикаций, по совокупности которых ей было присвоена должность старшего научного сотрудника. В марте 1990 года была избрана депутатом Фрунзенского районного совета. Входила в блок «Демократическая Россия», с октября 1990 года — в движение «Демократическая Россия». Была членом жилищной комиссии райсовета. Защищала жилищные права граждан в судебных процессах с ЦК КПСС и различными ведомствами. Руководила направлением «Жилищная политика» в управлении префектуры Центрального административного округа Москвы. Была избрана депутатом Московской городской думы первого созыва.

В этот день также родились:

Николай Александрович Шохин (1819—1895)

Русский архитектор и реставратор. Учился в Архитектурном училище Московской дворцовой конторы. Затем поступил на службу в Московскую дворцовую контору, в которой непрерывно служил до 1885 года. Помимо работы в Дворцовом ведомстве, также состоял секретарем Пречистенского попечительства о бедных, архитектором Воспитательного дома, архитектором Александровского сиротского кадетского корпуса, почетным членом Московского совета детских приютов и почетным членом Братолюбивого общества, работал преподавателем Архитектурного училища Московской дворцовой конторы. В 1864 году получил звание почетного вольного общника Императорской академии художеств. В 1867 году стал одним из учредителей Московского архитектурного общества, в 1872—1875 годах был его председателем. По проектам Шохина отреставрированы Потешный дворец, Троицкая башня, Грановитая палата, Малый Николаевский дворец, церковь Вознесения Господня в Коломенском. Участвовал в строительстве Большого Кремлевского дворца. Являлся членом Московского братолюбивого общества снабжения неимущих квартирами, по заказам которого выполнил ряд проектов. По инициативе архитектора при Политехническом музее был открыт архитектурный отдел, который зодчий возглавлял на протяжении 23 лет.

Сергей Михайлович Лукьянов (1855—1935)

Русский ученый-эпидемиолог, писатель и государственный деятель. После окончания классической гимназии Иркутска с золотой медалью в 1874 году поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию. По окончании курса в 1879 году остался при академии и занялся научной работой под руководством профессора Сергея Боткина. Работал в лабораториях профессоров Гольтца и Гоппе-Зейлера (Страсбург) в Лейпциге и Геттингене, защитил докторскую диссертацию. Был профессором общей патологии в Варшаве, где устроил образцовую лабораторию. До 1902 года занимал пост директора Института экспериментальной медицины в Петербурге, заведовал научным отделом общей патологии. В 1899 году в бывшем форте «Император Александр I» Кронштадтской крепости создает первую в России противочумную «Особую лабораторию», которая вошла в историю науки под названием «Чумной форт». В 1902 году назначен товарищем министра народного просвещения. В октябре — ноябре 1905 года — управляющий Министерства народного просвещения. 16 ноября 1905 года назначен сенатором. С 1906 года — член Государственного совета Российской империи. С 5 февраля 1909 года по 1911 год занимал пост обер-прокурора Святейшего cинода. В январе 1911 года избран почетным членом Петербургской духовной академии. С 1917 года преподавал в Институте усовершенствования врачей, Петроградском медицинском институте и Педагогическом институте дошкольного образования. В ноябре 1920 года избран профессором Государственного клинического института усовершенствования врачей по кафедре общей патологии. В 1930 году вышел на пенсию, отметив 50-летие научной деятельности.