Лазерная резка металла: технологии и принципы работы

Вадим Карасев

Лазерная резка считается наиболее прогрессивным способом обработки металлов. Этот метод резки обеспечивает возможность создания высококачественных изделий из латуни, меди, стали, титана и алюминиевых сплавов.

Особенности технологии

Основой этой технологии является лазерный луч, направленный на заготовку. В результате его контакта с поверхностью заготовки происходит плавление металла. При этом контакт лазерного луча с поверхностью равен нескольким микроном. Благодаря этому, необрабатываемая часть заготовки не подвержена нагреву. За счет таких качеств лазерная резка металла считается безопасной технологией с минимальной погрешностью.

Эта технология допускает обработку заготовок небольшой толщины. В противном случае лазер может не справиться со своей задачей. Обработка металла лазером является настолько эффективной технологией, что после завершения данного процесса готовое изделие можно использовать по назначению. Такая особенность данной технологии способствует существенному сокращению расходов.

Преимущества технологии

Если выделять основные плюсы данной технологии, то стоит остановиться на:

возможности обработки любых металлов – как хрупких, так и прочных;

высокой точности реза и возможности качественной обработки краев заготовки;

возможности применения детали без дополнительной обработки;

точности обработки, обеспечивающей возможность создания детали с любыми параметрами;

возможности создания детали по чертежу, подготовленному при помощи любого современного ПО;

сочетании эффективности и производительности технологии;

возможности сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Принцип работы

Оборудование для лазерной резки отличается простотой и компактностью. При этом аппараты для резки лазером на порядок мощнее аналогичного оборудования для обработки металлических заготовок.

Ключевой составляющей этого аппарата считается стержень. В результате непрерывного светового потока происходит возбуждение и накачивание стержня. Далее лазерному лучу задается фокус. Резонаторы придают лучу силу, которая потребуется для плавления.

Управление всеми узлами лазерного аппарата осуществляется при помощи специального программного обеспечения. Для работы этого оборудования используется кислород. По сравнению с другими газами, именно он позволяет достичь наибольшей температуры. Эта особенность обусловлена реакцией, возникающей в результате контакта кислорода и раскаленной металлической поверхности. Стоит добавить, что чистота кислорода влияет на скорость лазерной обработки.



