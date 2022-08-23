Лунный день сегодня 23 августа 2022 года

Вадим Карасев

Начинается вторник — самый продуктивный и насыщенный день недели. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны и как оно повлияет на наше настроение, удачу, успехи в работе и любви.

Сегодня можно смело бросаться в бой, но быть при этом осмотрительными. В это время лучше тщательно продумывать планы и оценивать все возможные риски, чтобы не навлечь на себя беду. Постарайтесь победить сегодня свою лень и перестаньте откладывать жизнь на завтра. Начните действовать.

Фаза Луны: сегодня Луна убывает второй день в знаке Рака. Это отличный день для работы и любви. 26 лунный день подарит нам большие возможности в сфере карьеры. Наши шансы на успех возрастут в несколько раз. Постарайтесь завершить сегодня все важные проекты, так как уже завтра станет ретроградным Уран планета нарушит наши планы.

Магнитные бури 23 августа: магнитной сегодня бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа;поездки;покупки;сбор полезной информации;собеседования;романтика;общение.суетливость;неорганизованность;риски.

Рак — блюститель чистоты и порядка, поэтому сегодня астрологи советуют выделить чуть больше времени на уборку и дела по дому. С другой стороны, Рак не любит, когда люди слишком много сил отдают подобным делам, поэтому дома можно и как следует отдохнуть, пригласив друзей или родственников в гости. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня при желании можно провести генеральную уборку, разобрать вещи, протереть пыль. Расходовать все силы не стоит. Бытовые дела, которые вполне могут подождать до выходных, лучше перенести.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Лучшим решением сегодня станут благородные ткани светлых, пепельных или синих оттенков. Позитивное влияние Рака и его внимание к деталям позволят произвести хорошее впечатление на кого угодно. Главное — уделить особое внимание деталям своего образа. Например — украшениям.

Из украшений лучше всего отдавать предпочтение сегодня изделиям из спокойной платины, которая идеально будет сочетаться с энергетикой Луны в Раке. Из камней лучше выбрать те, которые относятся к стихии Воды: хризолит, аксинит, коралл, кошачий глаз, жемчуг, изумруд, лунный камень.

Финансы и работа в 26 лунный день

Симбиоз Луны и Рака поможет нам с вами стать организованными. Не бойтесь проверять информацию дважды. Будьте внимательными и оценивайте риски, прежде чем принять важное финансовое или рабочее решение. В случае усталости или апатии после тяжелого рабочего дня поможет релаксация. Если в разгар трудового дня нахлынет усталость и сонливость, побороть то вам помогут полезные шепотки.





Не стоит тратить слишком много денег в этот день, но побаловать себя чем-то приятным точно стоит. Старайтесь прислушиваться к советам мудрых людей о том, куда и как стоит вкладывать свои накопления. Будьте осторожнее, чтобы не потерять то, что уже удалось заработать.

Любовь и общение с людьми 23 августа

Полезный эффект дня заключается в получении важной информации относительно разных людей. Сегодня можно заняться поисками новых контактов, начать работать в команде. Полезно общаться с успешными людьми, обмениваться опытом, расширять кругозор. Благоприятны встречи с друзьями, поездки к родственникам.

Луна под воздействием Рака склонна к романтике. Она наделяет нас любовью к необычному и подталкивает к тому, чтобы мы проявляли больше тепла. Излишняя настойчивость сегодня будет ошибкой. Чрезмерное внимание в такой день может привести к фиаско. Помните о том, что все хорошо в меру.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна сделает людей сегодня позитивно настроенными и оптимистичными. Энергии хватит на всё — и на отдых, и на дела. Рак любит мечтать, но сегодня лучше быть собранными. Поводов для раздражения будет немного, но исключать появление проблем точно не стоит. Желательно не вмешиваться в чужую жизнь, чтобы не навредить отношениям с людьми.

Людям, которые сегодня себя нехорошо чувствуют, стоит посетить специалиста. Самолечение в такие дни может быть опасным. Кроме того сегодня отличный день для начала диеты. Отказ от вредной пищи и переход на правильное питание сегодня дастся легче обычного. В качестве отдыха не стоит выбирать просмотр телевизора или чтение новостей.