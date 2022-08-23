Медведев пообещал убийцам Дугиной заслуженное наказание
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Медведев пообещал убийцам Дугиной заслуженное наказание

Медведев пообещал убийцам Дугиной заслуженное наказаниеЗампред Совбеза Медведев уверен, что убийцы Дугиной понесут заслуженное наказаниеСюжетУбийство дочери Александра Дугина

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной. Об этом ТАСС сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

Он выразил уверенность, что виновные в убийстве понесут заслуженное наказание. Медведев отметил, что Дарью знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого. «Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо», — указал он.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, известный философ и общественный деятель Александр Дугин.

ФСБ 22 августа заявила о раскрытии преступления. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась затем в Эстонии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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