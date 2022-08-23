Медведев заявил, что никто из соседей Украины не сможет дать ей никаких гарантий

Киев продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако всем ясно, что никто их соседей не сможет дать им никаких гарантий, даже если ненавидят Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии заявил, что к концу августа появится первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.

Медведев отметил, что украинская сторона продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. То проведет встречу с отдельными соседями на эту тему, то снова вспомнит про НАТО, пояснил он.





«Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы», — подчеркнул Медведев, назвав это прямым результатом спецоперации.

Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией, однако украинская власть от него отказалась, заявил зампред Совета Безопасности, заключив, что «с гарантиями очень кисло».

«Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла», - отметил Медведев.

По его словам, сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, однако это скоро закончится. Поскольку американцы являются эгоистами и работают только на себя, новая команда без колебаний «сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами», заключил зампред Совбеза РФ.

В начале июля член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков заявил, что Украине в ближайшее время не следует рассчитывать на гарантии безопасности — прежде необходимо заключить мир.