Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на работу
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Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на работу

Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на работу
Ведущая Регина Тодоренко пришлось сразу после родов взяться за работу. 28 июня Регина Тодоренко родила своего второго сына Мира. И практически сразу стала работать — вначале писала книгу и вела блоги. А теперь вот уже поспешила на съемки, не забыв отчитаться об этом подписчикам. Когда блогер Лена Миро увидела эти кадры, то не смогла сдержать эмоций. Акула пера убеждена, что молодые мамы должны сидеть с новорожденными до двух, а то и до пяти лет. Зарабатывать же должны в это время их мужья.
«Ну, не Топалову же деньги зарабатывать, в конце-то концов! У него для этого образцово-показательная жена имеется. <…> Смотрю я на все это и задаюсь вопросом: а чем занят, собственно, Топалов, помимо ведения соцсетей? Когда-то он что-то там пел, но это, кажется, так давно было, что, можно считать, и не было вовсе. Суетится одна Тодоренко, а муж — так, статист: за руку там во время родов подержать, фоточки сделать», — возмутилась Миро.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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