Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина
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Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина

Миронов назвал заказчика убийства дочери философа ДугинаМиронов назвал президента Украины Зеленского заказчиком убийства дочери философа Дугина

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной, журналисткой, дочерью философа Александра Дугина, назвал заказчика ее убийства. Речь лидера эсеров приводится в Telegram-канале Shot.

По мнению Миронова, приказ по ликвидации журналистки отдавал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер эсеров предположил, что изначально готовилось двойное убийство.

«Все, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал Зеленский, они будут обязательно судимы международным трибуналом», — заявил он.

Церемония прощания с убитой журналисткой Дугиной проходит во вторник, 23 августа, в столичном телецентре «Останкино». Проводить ее в последний путь пришли многие депутаты Госдумы и общественные деятели. В частности, речь у гроба журналистки произнесли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. В своей телеграмме с соболезнованиями родственникам журналистки глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.

Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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