Многообещающий экшен Wanted: Dead перенесли на 2023 год, но показали новый трейлер
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Многообещающий экшен Wanted: Dead перенесли на 2023 год, но показали новый трейлер

Многообещающий экшен Wanted: Dead перенесли на 2023 год, но показали новый трейлер


Очередную ожидаемую игру сегодня перенесли на 2023 год — это экшен Wanted: Dead от 110 Industries и студии Soleil. Объявлено, что разработчики не успевают выпустить проект до конца 2022 года, как было запланировано ранее. Но теперь у Wanted: Dead есть конкретная дата релиза: 14 февраля 2022 года игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. К объявлению даты релиза представили новый трейлер.


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Игра Wanted: Dead описывается создателями как «динамический хардкорный экшен от третьего лица». События игры разворачиваются в Гонконге недалекого будущего. Играть предстоит за члена элитного отряда полиции, который должен раскрыть крупный заговор.

Над Wanted: Dead трудится немало именитых разработчиков. Сам проект создается под руководством Хироаки Мацуи (известен по Ninja Gaiden 2 и Dead or Alive 4), а продюсером выступает Ёсифуру Окамото (известен по Ninja Gaiden 2 и Devil’s Third). Разработчики Wanted: Dead отмечают, что при создании экшена вдохновлялись играми Bayonetta и Devil May Cry.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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