MultiVersus за месяц в раннем доступе привлекла 20 миллионов игроков

Вадим Карасев





Неделю назад в игре MultiVersus начался первый сезон, несмотря на тот факт, что игра все еще находится в стадии открытого тестирования. Но это не мешает файтингу привлекать игроков, количество которых уже преодолело 20 миллионов.

Разработчики MultiVersus сообщили, что в игре уже зарегистрировано больше 20 миллионов пользователей. На это проекту потребовалось около месяца, игра перешла в стадию открытого тестирования 26 июля, разработчики планируют плавно выйти из нее в релиз. Напомним, показатель в 10 миллионов игроков проект MultiVersus преодолел 9 августа.

В ближайшее время в MultiVersus должны появиться новые персонажи: Морти (из «Рик и Морти»), Чёрный Адам и Гремлин.

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