Наталья Подольская поделилась проблемами в семье

Певица Наталья Подольская пожаловалась на старшего сына. Этой осенью старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова, Арсений пойдет учиться в школу, в первый класс – в июне ему исполнилось семь лет. Звездная пара отдала наследника в элитную частную школу, которая располагается недалеко от их загородного дома. Год обучения Арсения обойдется супругам в полмиллиона рублей. В этой школе на собеседовании с учениками определяют особенности их характера. И только после этого выбирают педагога: кому-то подойдет построже, а кому-то – помягче. А пока школьные проблемы еще впереди, родители пожаловались, что они столкнулись с проблемами другого характера: Арсений начал сквернословить и грубить.«Он принес из сада слово «сука». Вообще у нас такой период кашек, писюшек, дебилов. А его самое любимое слово знаете какое? «Ну, я тупой», — вот так он любит сказать. Я ему говорю: «Прекрати оскорблять моего сына». А он мне: «Тупой, тупой, все тупые и он тупой», — пожаловалась Подольская в программе Пятого канала «Светская хроника». Наталья воспитывает двоих сыновей – семилетнего Арсения и Ивана, которому в октябре исполнится два годика. Несмотря на все трудности материнства, Подольская призналась, что совсем не против родить третьего ребенка — и неважно, кто это будет: мальчик или девочка. «Честно, все равно кого. Я бы просто хотела еще одного карапузика. Это такое необыкновенное чувство, когда ты носишь в себе жизнь, и она растет, и потом появляется на свет», — рассказала артистка.