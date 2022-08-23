Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
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Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России

Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России«Известия»: российская замена Sprite и Fanta поступит в продажу в сентябре

В сентябре в продажу поступит замена Sprite и Fanta, созданная специально для России. Об этом рассказали «Известия».

Компания Coca-Сola презентовала новые бренды напитков, которые будут соответствовать тем же самым вкусам, которые были до ребрендинга. В качестве аналога Sprite на прилавках появится лимонад «Добрый Лимон-лайм», а вместо Fanta россиянам предложат приобрести «Добрый Orange». Также будут представлены и новые варианты вкусов, например, манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня.

Презентация была проведена, в том числе, для торговой сети «Верный». Отмечается, что ритейлер и производитель пока не приняли решение о запуске продаж новой продукции и ее вводе в ассортимент сети. «Торговая сеть примет решение после того, как получит от партнеров информацию о закупочных ценах, плюс другие детали. Вряд ли "молодые" бренды будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola», — рассказали в «Верном».

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев пояснил, что появление альтернатив на рынке связано с проблемами логистики, с которыми столкнулись популярные бренды, включая Coca-Cola Company, которая испытывала сложности с импортом необходимого концентрата. «На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке», — сказал он.

В июне этого года компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о прекращении производства и продажи напитков под брендом на территории России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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